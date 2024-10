Pripremite se za automobilski spektakl koji ne želite da propustite! Od 17. do 27. oktobra, Galerija postaje centralna tačka za sve ljubitelje automobila, bilo da ste fanovi brzine, elegancije ili tehnoloških inovacija. Na ovoj manifestaciji očekuje vas više od 70 pažljivo odabranih modela – od luksuznih sportskih automobila koji izazivaju divljenje, do najmodernijih električnih vozila koja donose budućnost vožnje.

Ovaj jedinstveni događaj pružiće vam priliku da istražite najnovija dostignuća u automobilskoj industriji, od ekološki osvešćenih hibridnih vozila do moćnih benzinskih mašina koje odišu snagom. Sve što vas fascinira, bilo da su to najbrži motori ili vrhunski dizajn, naći ćete ovde, pod jednim krovom. Ali, to nije sve – svi izloženi automobili biće dostupni za test vožnje, što znači da nećete samo gledati, već ćete imati priliku i da sednete za volan svojih omiljenih modela!