Avionom Er Srbija je iz Bejruta u Beograd vraćeno 85 odraslih putnika i tri bebe. Kapetan erbasa Nemanja Janjatović i erbas ispitivač Goran Nižić pilotirali su tim avionom. Za RTS kažu da je let bio jedan od najtežih u njihovim karijerama. Ističu da su im putnici pri ulasku u avion rekli da su jedva čekali da ih vide i da čuju srpski jezik.

- To je stari let, iskusni smo na njemu i bio nam je poznat aerodrom. Operateri smo visoko-sofisticiranih mašina, procedure u našem poslu su složene i ne možemo da se oslanjamo na to da li poznajemo aerodrom ili ne - ukazuje Janjatović.