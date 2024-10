- Mi smo ostali jer su svi hoteli i moteli bili bukirani, a i niko nas ne bi primio sa dva velika psa. Takođe nam je delovalo sigurnije da budemo ovde nego da ostanemo negde zaglavljeni na autoputu... U kamionskom sam biznisu godinama i znam kako to može da izgleda. Problem je i to što su uragani nepredvidivi i lako menjaju pravac. Zamislite da smo otišli južno, ispod uragana, i da nas tamo uhvati tornado ili pak na drugoj obali. A Majami nije ni dolazio u obzir jer smo znali da će biti prebukiran - ispričao je on ranije za Kurir opisavši kako je izgledalo to veče kada je udario uragan.