Veoma sam ponosan na svoju baku, oca, suprugu, na doprinosu Karađorđevića Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova. To je neraskidiva veza, pokazatelj najvažnije dužnosti Kraljevske porodice, da uvek budemo u službi svog naroda i otadžbine. To je trag u vremenu koji ostaje za večnost“, rekao je prestolonaslednik Aleksandar, saopštio Kraljevski dvor.

„Veoma mi je žao što nisam mogla lično da prisustvujem i da zajedno sa mojim suprugom primim ovo priznanje, koje nam oboma mnogo znači. To je inspiracija da nastavimo naš rad u podršci našim bolnicama, našim divnim doktorima i medicinskim sestrama još jače, pomažući im koliko god možemo kako bi oni mogli da nastave svoj važan posao spašavanja života drugih.

Volela bih da sam u Beogradu, ali naše obaveze i misija koju sledimo u životu ponekad onemogućavaju da budemo na svakom mestu na kom želimo. Ali ono što me raduje je da sam posvećena divnom poduhvatu, te da ćemo vrlo brzo, 25. i 26. oktobra, prvi put u Beogradu okupiti ljude koji podržavaju rad Lajflajna iz svih pet kancelarija – Čikaga, Njujorka, Toronta, Londona, i Atine, koje sve rade pod mojim pokroviteljstvom. Svi oni neumorno, više od 30 godina, istraju u podršci narodu Srbije, a sada će biti svi zajedno u Beogradu, da ponovo podržimo naše bolnice i najugroženije pacijente, našu decu“, poručila je Princeza Katarina u poruci koju je poslala.

Predsednik Vlade Srbije je u svom govoru rekao: „Ima mnogo simbolike što je danas sa nama njegovo kraljevsko visočanstvo Aleksandar Drugi Karađorđević, jer je upravo za vreme vladavine njegovog dede Aleksandra Prvog Karađorđevića krenula ova ideja koja do danas traje, opominje i podseća da se stvari nisu slučajno desile, nego da smo imali pretke koji su dobro razumeli šta treba da se radi. Danas je pred nama jedna nova faza, mi smo danas krenuli sa gradnjom "Tiršove 2". Mislim da niko od nas nema dilemu da je jedan od najuzvišenijih poziva poziv da lečite i pomažete drugim ljudima, a kada to činite za decu onda je to ono najlepše i najdirljivije što možete da radite u tom uzvišenijem pozivu i profesiji, ali i načinu života.”