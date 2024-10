S obzirom na to da oni dele medicinske savete obolelima o dijabetisa, takvo postupanje može dovesti do kobnih posledica. Kakve pravne sankcije Rajići mogu da snose zbog ove obmane, istraživala je novinarka Ksenija Stojiljković u razgovoru sa advokaticom Anom Selak .

- Sve zavisi ko i u koje svrhe manipuliše svojim podacima o obrazovanju. Mi danas imamo jako često, na dnevnom nivou, lažna predstavljanja. Lažno predstavljanje kao krivično delo jeste definisano, ali odnosi se samo kada se neko lažno predstavlja kao vojno ili službeno lice, dok sve druge profesije nisu zaštićene u tom smislu. Ako se neko lažno predstavlja kao lekar, te čini neke medicinske usluge, on čini krivično delo nadrilekarstva. Međutim, zato što je to jako suženo krivično delo za dokazivanje i jer je niska kazna, tri godine zatvora, najčešća praksa je dokazala da se ovakva krivična dela klasifikuju kao prevara. To su oni ljudi koji prikazuju lažne činjenice i dovode u zabludu druga lica, tu su veće kazne, u zavisnosti od protiv-pravne imovinske koristi koja je stečena.