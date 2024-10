Kako je on bio verni čitalac Kurira, njegova porodica je tada, kao rodendansko iznenađenje, pozvala našu redakciju da budemo gosti.

Rođen je 11. marta 1924. na Kordunu, u zaseoku Klanac, opština Slunj. Imao je sedmoro braće i sestara. Najstarija je umrla mala. Živelo se teško, pričao je on.

- Celo selo je bilo siromašno. Naša kuća je faktički bila štala. Mi smo bili na spratu, a dole ovce i krave. Na tavanu miševi. Sećam se, majka skuva palentu i istrese je na sto, donese nam kašike i jedemo. Nije bilo tanjira. U školi smo nosili tablu, pisaljku i krpicu s kojom smo brisali tablu. Nije bilo voća, kao što danas deca jedu. Tražili smo divlje kupine i jabuke, i ako ih nađemo, eee, to je bila sreća... - pričao je on, rado se prisećajući detinjstva.

- Od Slunja do Zagreba smo išli peške, skoro 100 kilometara. Oslobodili smo oko 1.000 dece, koju su posle vraćali preživeloj rodbini, a mi smo se vratili na Kordun i u Liku. Ranjen sam 1943. u Gorskom Kotaru, kada smo napali nemački voz sa municijom. Pogodili su me geleri granate. U bolničkom šatoru su me zašili, gelere nisu vadili, pa tako i dan-danas imam po jedan u vratu i plećki - sećao se.