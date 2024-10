U Srbiji, a pre svega Beogradu, zavladao je novi trend koji je za svaku osudu: pojedini imućniji roditelji od direktora nekih škola zahtevaju da im dan pre testa, tj. kontrolnog, dostave pitanja ili zadatke koje će njihovo dete imati. A sve to kako bi od svog sina ili ćerke stvorili lažnog odlikaša, što da ne i vukovca.

Onda ti direktori koriste svoje prijateljske odnose sa određenim nastavnicima da dođu do cilja. Ukoliko s nekim nastavnicima ne mogu da se dogovore, izvrše pritisak na njih, koji iz nekog razloga moraju da im se povinuju. I tako deca dobijaju sve na tacni. Ne od svakoga, naravno!

Ako je ovoga bilo i ranije, sada je počelo da se ozbiljno širi. Postavlja se pitanje kakve to generacije stvaraju roditelji, ali i direktori i nastavni kadar koji na to iz ovog ili onog razloga pristaju. Valja podsetiti i da se tokom onlajn nastave koju je iznedrila epidemija koronavirusa broj odlikaša na kraju osmog razreda povećao u odnosu na vreme pre korone. Nakon svega, da li bi trebalo da čudi što je svaki osmi svršeni osnovac nosilac Vukove diplome?!

- To je sramno i neprihvatljivo! Ako mi mlade ljude formiramo prevarama, mućkama i učimo ih da na taj način dolaze do uspeha, pa to je nešto najgore za ovo društvo. Predlažem da se direktorima i nastavnicima koji se bavim ovim prljavim poslovima da otkaz ili čak da se oduzme licenca - istakao je za Kurir Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola i potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije.

Sociolog Bojan Panaotović: Roditelji prave mekušce od dece Za sociologa Bojana Panaotovića ova pojava je užasavajuća. - Roditelji koji vrše pritisak na direktore, nastavnike i profesore prvo bi trebalo da imaju u vidu da čine medveđu uslugu svojoj deci zato što onaj ko nije prošao regularni proces školovanja ili koji je kupio diplomu, taj neće biti kadar da bude dobar profesionalac u bilo čemu. Na stranu to što je nemoralno, nasilnički, vulgarno i nezdravo pretiti ljudima u bilo kom smislu. Prva stvar koja je loša i rđava upravo je za tu decu, jer život neće najavljivati provere znanja, život će istresti to pred naše oči, onako kako logika života to nalaže. Novcem možete kupiti mnogo toga, ali psihološku stabilnost, zdravu ličnost, dobrog profesionalca ne možete novcem da obezbedite. Roditelji će napraviti samo mekušce i socijalne invalide od svoje dece.

Dodaje da se ne može formirati društvo na bazi poklanjanja ocena i datih testova.

- Roditelji uče decu da dođu do cilja ne birajući sredstva i povređujući druge ljude. Direktori i nastavnici koji to rade uopšte nisu za obrazovno-vaspitni proces. Verujem da oni koji to čine imaju neke privilegije i benefite. Kakve generacije možemo da iznedrimo ako ih učimo prevarama? Sutra će i oni tako učiti svoju decu. Stvaramo generacije koje će se i u budućnosti baviti prevarama i koje neće znati da razmišljaju na pravi način - naglasio je:

- Nije ni čudo koliko imamo vukovaca i odlikaša nakon korone kada im je sve bilo maksimalno olakšano. Bilo je i poklanjanja ocena i svega, a sada imamo ovu skandaloznu situaciju koja ne sme da postoji u društvu!

Takva deca imaće manje znanja, a druga će biti diskriminisana, smatra Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

- Nastavnik sam, ali sam i roditelj, nikada mi nije palo na pamet da takve stvari radim. To je besmisleno! Nadam se da, i ako to postoji, da je to u nekom minimalnom obliku. Moguće da se dešava, isto kao što je bila moguća i kupovina diploma, prodaja testova za malu maturu. Ljudi koji čine takve stvari treba i da odgovaraju, onaj ko zna za to, treba da prijavi policiji - naveo je Marjanović:

- To nije pedagoški pristup i roditelji ne bi trebalo da čine to jer ne čine uslugu svom detetu. Omogućiće im trenutno da manje radi, a školovanje treba da se svodi na sticanje znanja.