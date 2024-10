"Mama, davio me je nepoznati čovek! Prišao mi je sa leđa i uvrnuo ruku. Plašim se"!

Ovo su jezive reči koje je dečak uputio svojoj majci pri povratku iz škole 24. septembra, pozvavši je telefonom. Do incidenta je, kako tvrdi majka, došlo samo zato što je tom muškarcu zasmetalo što se njeno dete sa drugom igralo kamenjem.

Printscreen/Youtube Ilustracija

- Ispričao mi je da su se igrali boćanja, odnosno kotrljali su i šutirali neki kamen. Nisu smetali nikom. Međutim, sa jedne terase muškarac je počeo da viče na njih i da ih najstrašnije psuje. Oni su mu rekli da će, ako želi, prestati sa igranjem, ali se ovaj nije smirivao. Istrčao je napolje i sa leđa počeo da davi moje dete. Moj sin je uspeo da drugu kaže da beži što je ovaj i uradio. Muškarac je nastavio da ga grdi, udario ga je šakom po ruci, da bi ga potom pustio i otišao - priča za Kurir majka dečaka, koji je jedan od najboljih mladih sportista u gradu.

Ona je, kaže, bila u šoku. Sin joj se požalio da ima jake bolove u vratu kada pokušava da pomera glavu, te ga je odmah odvela u Dom zdravlja u Pančevu.

Profimedia

- Tamo su mu konstatovane ogrebotine na desnoj ruci i podlivi na vratu i utvrđeno je da je pomeranje vrata bolno i ograničeno. Doktorka je takođe bila u šoku, jer kao ni ja nije mogla da veruje da neki odrasli muškarac prilazi detetu sa leđa i davi ga. To jednostavno nije normalno. Lekari su pozvali policiju i dali smo izjavu - kaže majka i dodaje da su je, iako je zbog sina pokušavala da bude jaka, preplavile emocije:

- Išla sam posle po komšiluku i pitala ljude da li su oni čuli decu kako se igraju, da li su im smetala i svi su rekli da ih nisu ni primetili, da ne znaju o čemu se radi. Sve i da su bili bučni i odgovorili nešto ovom muškarcu, što ne verujem, niko nema prava da ih napadne, i to sa leđa. Moje dete je nosilac brojnih medalja. Ali, to nije bitno. On je dete! Nikom nikakvo zlo nije naneo.

Rastužilo ju je što je tužilaštvo zaključilo da u ovom delu nema elemenata krivičnog dela. Ostalo joj je samo da podnese privatnu tužbu što će i uraditi.

Povrede nanete direktnom silom Lekar specijalista pedijatar u Domu zdravlja u Pančevu, u dokumentu u koji je Kurir imao uvid, kod dečaka je konstatovao povrede na rukama i vratu. - Dolazi sa majkom oko 16.30 sati zbog posledica nanetih od strane trećeg lica na ulici. Posle verbalne rasprave, stariji čovek je priša detetu i šakom ga stegao za zadnji deo vrata i pri tom naneo povrede u vidu jedne ogrebotine duge oko dva santimetra, položene poprečno u odnosu na osovinu vrata i dve punktniformne razderine na koži. Lateralna fleksija vrata bolno ograničena. Na zadnjoj strani desne nadlaktice prisutna ogrebotina dugačka oko pet santimetra, naneta pri naglom trzaju desne ruke - navodi se u izveštaju i dodaje da su "navedene povrede lake i najverovatnije nanete direktnim dejstvom sile na izložene delove tela".

- Moje dete je danima uznemireno. Stalno me zapitkuje o tom događaju. Rekao mi je: "Mama, znaš, ja sam se uplašio da će da me udavi, siluje ili odvede negde". Zbog njega neću dozvoliti da se ovo ovako završi. Pravda je spora, ali dostižna. Ići ću do kraja, dobila sam izveštaj MUP, koji sam čekala kako bih mogla da podnesem privatnu tužbu, i taj proces ću pod hitno pokrenuti.