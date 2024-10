On je ispričao kako se zabavljao sa devojkom koja je isto bila imućna. Oni su zajednički trošli novac koji nisu imali, novac njihovih roditelja. Kaže da je putovao u Budvu sa jednom kesom, a da je tamo kupovao sve što mu je trebalo. Tada je još radio kao baletan, ali sve pare koje je zarađivao ili dobijao od roditelja, on je trošio. Nije mu bilo u interesu da obrće novac, te je odlučio da troši do neke izvesne sume. Tada mu je ostalo oko 12.000 evra, i umesto da kupi neki stan u Borči, on je te pare spiskao, piše Stil.