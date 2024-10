Miholjsko leto je završeno, a hladnije, jesenje vreme već je stiglo u Srbiju. Kiša i nagli pad temperature za više od 10 stepeni, koji su doneli hladan front, označili su u petak kraj toplijih dana. Danas će biti hladno, suvo i stabilno vreme, bez padavina, što će obeležiti naredni period. Očekuju nas hladna jutra i temperature koje će se kretati ponegde od nula pa do 10 stepeni Celzijusa, uz pojavu košave sledeće nedelje .

- Od vikenda nam predstoji period stabilizacije vremena na koju će uticati porast pritiska i istočnoevropski anticiklon koji donosi hladnije vreme. Ulazimo u period kada će jutra biti hladna sa temperaturom između 5 i 10 stepeni Celzijusa. U kotlinama i dolinama reka, i tamo gde bude magle temperatura će biti blizu nule . To se može očekivati u Vojvodini, a ima šansi da tako bude u Beogradu - kaže Ivan Ristić, meteorolog, za "Blic".

Kako je on objasnio miholjsko leto je definitivno završeno.

- Preko dana temperatura će sada biti između 16 i 21 stepeni Celzijusovih što je u proseku za ovo doba godine. To ipak nije miholjsko leto, jer bi trebalo da bude za nekoliko stepeni iznad proseka, do oko 25 stepeni, što nije slučaj. Ovo sada je klasično jesenje vreme - objašnjava za "Blic" Ristić.

- U jutarnjim časovima biće više magle, a to za sobom povlači i više zagađenja, PM čestica, što je i uobičajeno za ovo doba godine. Imaćemo i inverzije, odnosno jutra na brdima biće toplija nego u dolinama reka. Ne bi trebalo da bude puno oblaka osim tamo gde je magla, ali već oko 10-11 sati dolaziće do razvedravanja. Sada ulazimo u suvi period bez kiše, a naznake su da će trajati i do kraja oktobra. Ipak, moguće je očekivati kišu oko 22. ili 23. oktobra - navodi Ristić.