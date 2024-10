- Radio sam u Nemačkoj i Austriji. Bio sam nekoliko godina i pobegao. Najviše što su nas ponižavali. Mnogi su to doživeli, ali ćute i trpe . A ja nisam mogao da izdržim, pa sam rekao: "Idem ja da čuvam ovce, da me budi petao, a ne da mi čuka Švabo nad glavom". Deda mi je četiri godine bio tamo u zarobljeništvu, prisilno je otišao u Nemačku, a generacije potom su im krenule u naručje, sa kesom prnja, za šaku lažnih para. Da služimo dok ne pukne šasija , dok ne puknu leđa, dok se ne izgubi zdravlje... - kazao je Vid.

- To su mirni, mladi, jahaći brdski konji, a Golija je božja lepota, božji dar. Niko ne zna koje lepote sve ima do onog koji tu živi. Ko je željan i voljan može da dođe, pa ću da mu pokažem.

- Dobre su one životne - voda, vazduh i drva. A loša strana je zima . Zima je svuda, razumeš, ali to se navadilo na centralno grejanje, na dobre limuzine, niko neće peške.

- Uslov je da non-stop tu živi, i leti i zimi. A ne da dođe na deset dana. I da pomognemo jedno drugom. Ovde ima voda, ima put, struja jeste monofazna, ali ima solarne struje - udariš dve, tri ploče, i to je to. Zemlja je dobra. Šta se poseje, to nikne. Ali treba da se radi. Tražim ljude svojeg mišljenja, da imaju Hrista u sebi... Ali s čovekom moraš godinu dana da provedeš i tovar soli da poližeš da vidiš kakav je. Tako da je to uslov. Čovek koji ide u monaštvo tri godine je na iskušenju da bi bio monah, a kod mene je godinu dana, pa da vidimo. Ili će on da kupi mene ili ja njega - kaže Vid.