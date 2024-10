BEOGRAD - "Jeste li vi tu kravatu uzeli od Trampa ili on od vas... Ličite mi na Trampa...", prokomentarisao je usred emisije uživo na Kurir televiziji Milan Stevanović Piksel, medijski stručnjak, jarko crvenu kravatu biznismena Bogoljuba Karića na šta je on počeo da je razvezuje i skida!

- To je bilo vreme 1991. i 1992. kad je (Slobodan) Milošević pustio da mi mlađi uđemo u rukovodstvo i Vučelić je tad ušao u rukovodstvo pa je progurao Pecu Nikolića a onda smo mi mladi predložili da se petokraka kao naš simbol promeni u crvenu ružu.

- Kako mi da ubedimo Slobu da to prihvati... Ubedimo ga da dođe u partiju, u CK, i dođe on, pogledao spot i i otišao kući za vikend pa smo se plašili da ne promeni odluku ali to su bile krupne političke stvari.