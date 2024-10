Dečije zarazne bolesti , kao što su boginje, zauške i varičele, mogu izazvati razne komplikacije kod odraslih osoba koje ih nisu preležale u detinjstvu , mogu čak zahtevati i ozbiljno bolničko lečenje. Primer je Dragan Marković (56) iz Smedereva, koji se pre nekoliko nedelja zarazio od svoje unuke. On je "izbegao smrti za dlaku", dok je njegova trogodišnja unuka prošla sa svega dvadesetak ospi po telu. Stručnjaci kažu da komplikacije kod odraslih zbog boginja mogu i te kako da nastanu , a zapaljenje pluća i mozga mogu da budu smrtonosni.

Boginje se najčešće javljaju kod dece, ali nije retkost da se pojave i kod odraslih u zrelim godinama. Lekari kažu da to nije ništa neobično, jer oni koji ih nisu preležali u detinjstvu preleže ih kasnije sa svojom decom. Ipak, taj period u odrasloj dobi može biti veoma rizičan.

„Marija je preležala boginje isto dok je bila mala i ja sam boravio kod nje najnormalnije i ništa se nije dogodilo. I onda je Una dobila boginje i ja sam isto bio takav, ravnodušan prema tome, međutim nekih desetak dana nakon što se ona zarazila, primetim ja da me svrbi glava. Nenormalan svrab, a ne znam šta je. Imam gustu kosu, pa ne mogu ni da vidim, ni da opipam kako treba. I na tome se završilo tog dana, češanje i češanje, kao da imam vaške“.

„Sutradan sam se probudio u nekoj groznici. Nisam bio bolestan 30 godina, ako verujete, tako da nisam znao šta me je snašlo. Živim sam, a nisam želeo da mučim sina da dolazi, pa sam popio brufen i odležao taj dan u krevetu. A onda mi odjednom mučnina, a ništa nisam jeo. Samo sam pio vodu i sigurno litar vode sam i povratio. Pomislio sam da me je neki virus dohvatio. Već u toku noći nisam bio dobro. Morao sam da pozovem hitnu“.

Gušenje, malaksalost, povraćanje krvi

„Nisam mogao da ustanem, doktorka mi je kasnije rekla da je izgledalo kao da sam bio u budnoj komi. Ja sam video te ljude kad su ušli, ali ja nisam mogao da pričam, nisam mogao da pomerim telo, apsolutno ništa. Nisam mogao da kašljem, a osećao sam da mi se puno kašlje. Već kad sam stigao u bolnicu, odmah su me pitali da li sam preležao boginje. Ispostavilo se da su mi po leđima i stomaku bile ospe“, priseća se on.

„Ljudi moji, ja sam imao takvu upalu pluća, kao da me je strefilo ne znam ni ja šta. To je bio horor, horor. Gušio sam se na svakih sat vremena, imao sam ospe po grlu, jedva sam gutao, bolela su me pluća, ruke, ma sve. CRP mi je bio viši od 400, bukvalno se toliko zakomplikovalo, da ni doktori nisu shvatali zbog čega se krv pojavljivala pri skoro svakom jačem kašlju. Doktori su rekli mom sinu da se zapaljenje pluća javlja kod svake dvadesete obolele osobe i da oko 60 odsto slučajeva smrtnih ishoda nastaje upravo zbog ove komplikacije. Izbegao sam smrt za dlaku“, kaže Dragan koji se još uvek nije oporavio od boginja.