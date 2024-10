- Na osnovu onog "da" kada su me pitala da li sam ja Anja. Oni su sve to lepo iseckali, montirali, ja sam kao prihvatila to nešto što su oni ponudili i tako sam ja plaćala. Rekla sam da to nije istina, da hoću da se to stornira i taj čovek je rekao toj ženi da ja to nisam prihvatila i sve se storniralo. Zvoni meni nedavno telefon, kad opet ista priča. Međutim, ja sam rekla da ih ne razumem i da pošalju mejl, rekli su da hoće. Mejl nikada nije stigao. Tačno su hteli ponovo da me prevare - ispričala je Anja.