- Želim da podelim sa vama danas jednu toliko ružnu situaciju. Radim u dečjoj igraonici i danas sam posle četiri godine rada doživela da mi dečaci od sedam do deset godina, tri dečaka, govore gnusne uvrede (f*ljo, p*** k****, j**** ti ma***) na moju blagu reč da će biti odvedeni kod roditelja smejali su se i govorili: "u baš te se plašim" - napisala je ona i dodala:

- Nakon dva sata od početka rođendana i konstantnog opominjanja deca su odvedena do roditelja i veoma pristojno im je rečeno da su deca govorila razne uvrede i one su se samo nasmejale i kao: "jao pa znamo". Za to "jao pa znamo" namerno sam spomenula uvrede koje su bile upućene meni i devojkama iz igraonice deca su krenula da viču da lažem dok mame čak nisu želele ni da se izvine za ponašanje njihove dece... Samo želim da skrenem pažnju na roditelje da pripaze šta im deca gledaju jer lošu sliku stvaraju o sebi i vaspitanju dece. Jako je tužno gde ovo sve ide...