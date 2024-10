Miloš kaže da posada na brodu obično i ne zna šta je u kontejnerima koje prevoze.

- To su verovatno razni proizvodi koji se uvoze i izvoze. U hladnjačama bude uglavnom voće i kvarljiva roba. Sve zavisi... - kaže on i dodaje da se njima, uprkos nemirnom moru, nikad nije desilo da se neki kontejner otkači i upadne u more.

- To je sve dobro pričvršćeno i nema problema s tim - kaže.