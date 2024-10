Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović je govorio o uslugama eUprave i njihovom unapređenju, daljem razvoju veštačke inteligencije i organizovanju dva velika događaja - konferenciji AI_4_Life: Biotech Future Forum i predsedavanju Globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju.

„Trudimo se da građani ne budu kuriri koji idu od šaltera do šaltera i da sve poslove sa javnom upravom mogu da završe elektronski. Kada je u pitanju eUprava praktično u dva smera razvijamo naše sisteme. Jedan je da što više digitalizujemo same državne institucije i lokalne samouprave kako bi oni automatski razmenjivali sve potrebne podatke. Uspostavili smo sistem za razmenu podataka po službenoj dužnosti i do sada je razmenjeno oko 240 miliona elektronskih dokumenata što znači da građani isto toliko puta nisu morali da idu na šaltere. Drugi put je naravno Portal eUprava, gde građani mogu da završe na desetine korisnih usluga sa javnom upravom bez potrebe da idu ni na jedan šalter“, rekao je Jovanović i dodao da građani više ne moraju da idu u opštinu po svoj izvod iz matične knjige ili uverenje o državljanstvu već da ga mogu poručiti elektronski, nakon čega elektronski izvod ili uverenje stiže u elektronsko sanduče na Portalu eUprava ili u papirnoj formi na kućnu adresu.