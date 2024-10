- Ideja je potekla spontano. Da nastavimo da negujemo našu tradiciju, višegodšnju, kada već imamo celu opremu. Kazan za pečenje rakije, destilator, lulu kako mi to zovemo. Da nastavimo da proizvodimo piće kao što su naši dedovi i pradedovi pravili u svoje vreme - rekao je Tomislav.

- Puno srce, nastavlja se tradicija. Mi to ne gledamo kao na obavezu, vidiš, to je druženje, pravimo roštilj, sač, to nam je prilika da se sa prijateljima malo družimo, lepo i korisno smo spojili u principu - istakao je Slađan Smiljković, poljoprivredni proizvođač.