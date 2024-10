- Oko 16 časova u autobus 77 na stanici Zeleni venac je ušao momak, rekla bih Rom, 20-25 godina, seo pored mene i ispod velikog crnog ranca koji nosi sa sobom koji je prazan i očigledno služi kao kamuflaža počeo da me pipka po butini i verovatno mislio da mi otrgne iz ruke telefon, a kad sam mu zapretila i ustala na moje mesto pošla da sedne devojka koju sam upozorila da to ne radi, a ona me samo opsovala i počela da ga kritikuje za neuspeli plan - napisala je devojka i dodala: