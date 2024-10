Nastavlja se period suvog vremena sa temperaturom u granicama proseka za drugu polovinu oktobra.

U košavskom podrujču (Vojvodina, Pomoravlje i Podunavlje) biće sunčano, od četvrtka do nedelje (17 - 20.10.) uz umeren i jak jugoistočni vetar. Košava će biti najjača u subotu (19.10.).

U ostalim krajevima povremeno slaba do umerena oblačnost uz jutarnju maglu po kotlinama. Retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše tek ponegde na zapadu i jugu Srbije.

Maksimalna temperatura danas od 20 do 24 °S, a zatim do kraja sedmice u intervalu od 16 do 21 °S, samo će u Negotinskoj Krajini u subotu (19.10.) biti malo hladnije.