Zna se da je kroz či­tav sred­nji vek i tur­sko rop­stvo ma­na­stir no­sio bre­me stra­da­nja sa svo­jim na­ro­dom, bi­vao je pljač­kan, ru­šen i pa­ljen, ali je kao i na­rod uvek ob­na­vljan jer je nje­gov du­hov­ni zna­čaj u tom raz­do­blju bio ne­sa­gle­di­vo ve­li­ki, navodi se na sajtu manastira Tumane.

Postiji više predanja o tome ko je ktitor manastira čiji se nastanak vezuje za 14. vek.

Prvi sačuvani zapsi o Tumanama potiču iz 16. veka.

Navodi se da je srušeni manastir obnovio Miloš Obilić kome se po jednom predanju pripisuje ktitorstvo Tumana.

Po predanju je Miloš Obilić nehotice, u lovu, ustrelio Svetog Zosima.

- Kada ga je poneo svom dvoru da mu izvida rane, na mestu gde se danas nalazi crkva, Sveti Zosim je uzviknuo "Tu me mani i pusti me da umrem". U znak kajanja za nehotično ubistvo svetitelja, na njegovom grobu je vojvoda Miloš Obilić počeo da zida crkvu. Kad je stigao do krova, glasnici kneza Lazara su došli sa porukom iz Kruševca "Tu mani zadužbinu, i dođi da idemo u boj protiv Turaka". Po tom dvostrukom - tu mani, manastir Tumane dobija svoje ime, i narod ga završava posle Kosovskog boja - ispričao je iguman Dimitrije Plećević.