- Na sve to ide i profesionalna šminka od 50 evra i frizura od još toliko. Dekoracija s balonima definitivno najviše košta. Ono što sam ja odabrala kao pozadinu za slikanje izaći će do 20.000 dinara. Tu je i velika torta na tri sprata od 18.000 dinara i fotograf, koji će uzeti 50 evra kao dnevnicu - nabraja buduća slavljenica.

- Dok traje sezona svadbi, slavljenici biraju i radne dane jer su vikendi zauzeti. Što se tiče 30. rođendana, tu obično bude klupska varijanta s barskim stolovima i manjem brojem zvanica, od 30 do 40 ljudi. Tada je i cena niža, bude po osobi od 35 do 40 evra. Cene zavise i od formata i broja gostiju. Pedeseti rođendan se nekad slavi kao svadba s minimum 150 ljudi, a u nekim krajevima bude i do 500. Ukoliko slavljenik traži da veselje traje šest-sedam sati, da se angažuje bend, napravi kutak za čestitanje i slikanje sa zvanicama, onda to u proseku košta 50 evra po osobi, a ako uz to ide i neko premijum piće, cena se podiže - objašnjava Bubanja, dodajući: