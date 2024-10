Požar može da se desi svakome od nas, zbog čega je preventivno delovanje od suštinske važnosti. Vatrogasac Dušan Jovanović iz komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Matica" ističe da je jako važno proveriti da li na kablovima nekih oštećenja, pre nego što se odlučimo na to da li ćemo ih upotrebljavati. Takođe, naglašava i punjače treba isprobavaju u dnevnim i kontrolisanim uslovima, kako bismo lakše uočili ukoliko dođe do nekih nepravilnosti u radu koji bi doveli do katastrofe.