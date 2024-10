- Povećana je ta energija u zemljinoj kori, zbog toga je povećana i seizmička aktivnost, tako da, ako bi se i desio zemljotres u bližoj budućnosti koji bi imao veću magnitudu, to ne bi bilo neočekivano . Ali ono što je važno jeste da kod nas ne može da se desi razoran zemljostres. Ono što smo videli u Turskoj, prošle i pretprošle godine tako kod nas ni u teoriji ne može da se dogodi - naglasila je Mladenovićeva.

- Ljudi uglavnom zidaju kako treba i jako je važno na koje područje, na koje zemljište stavljamo zgrade, jer nije svejedno da li je ispod nas čvrsto tlo koje se kreće na jedan način kada se desi zemljotres ili je rastresito tlo, koje povećava onda efekte zemljotresa, pa to može da izazove rušenje objekata.

- Energija je sve jača, svuda oko nas se dešavaju zemljotresi i svaki put kada se desi oslobodi određenu količinu energije kada dođe do seizmogenog područja pridodaje se i onda dođe do maksimiuma kada stena ne može da istrpi da prima energiju. Vrši se kretanje na taj način stena se vraća u najmanje energije što u prirodi teži tome - objasnila je seizmološkinja zbog čega dolazi do zemljotresa i ponovila da ne treba da strahujemo jer nikakvi razorni zemljotresi ne mogu da se dogode kod nas.