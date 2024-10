Nezadovoljni roditelji, prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, mogu da se obrate u takvim situacijama i JUTI, ali je prava adresa Ministarstvo prosvete, odnosno prosvetna inspekcija koja treba da proveri kako je uopšte došlo do realizacije takve ekskurzije. Takođe, treba da se obrate i turističkoj inspekciji koja je nadležna za rad agencija.

"Pre svega to je lična odgovornost vozača, kao i vlasnika prevoza, s obzirom na to da je došlo do te situacije koju ja, evo prvi put čujem. Da neko ko je imao alkohol u krvi, posle sto kilometara, ponovo sedne da vozi", iznenađen je Seničić.