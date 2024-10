- Gospoda iz velegrada kupila je seosko imanje, renovirala kuće i htela da obrađuje zemlju, ali to nije baš tako lako. Lako ćeš ti da renoviraš kuću jer imaš para i platiš majstore, ali ta kuća treba da se održava. Seoska kuća sa avlijom je rupa bez dna. Bilo nam je drago što su došli novi ljudi i što nam sredina ne umire, ali da radimo i njihove poslove to nismo planirali. Muž je izlazio u susret, pomogao u renoviranju, ja im napravila baštu, ali nisam imala u planu da je održavam, berem voće i samo im dam kad dođu. To su očekivali. Ta bašta treba da se uredi, očisti, posadi, održava, zaliva i na kraju kad se ubere paprika, paradajz, krastavac, iseče kupus, izvadi krompir onda treba da se okopa, očisti i spremi zemljište za zimu. Taj posao traje danima i njih obavlja žena - nabraja Leskovčanka i dodaje: