"Pazi ljudi u komentarima (pišu): "Prelepo". Bukvalno mi se život zgadio. Sve ok, samo nešto sakrij, molim te", bio je skandalozan komentar koji je on ostavio na Tik Toku nakon njenog snimka kako za rođendan sređuje nokte.

- I samim tim, kada vi bacate ovakve komentare, vi podstičete tu osobu koja je različita od vas - da se krije, da se stidi svojih deformiteta i da automatski beži od ljudi i zatvara se u sebe. To smatram krajnje neljudskim, jer svi, kakvi god smo, imamo pravo da budemo voljeni i da budemo prihvaćeni. Pratite trendove, a uopšte ne razmišljate šta su trendovi. Današnji trendovi su filteri, fotošop, ulepšavanje... Ali to nije stvaran život. Ja svoje nokte pokazujem tako kakvi jesu. Ne mogu stalno da ih krijem i neću da me bude sramota - istakla je ova hrabra devojka.