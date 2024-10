Uragan Milton, koji je nedavno pogodio Floridu, ostavio je razorne posledice u mnogim gradovima. Snažni uragan doneo je jake vetrove i obilne padavine, što je dovelo do evakuacije brojnih stanovnika. Među njima je i Tina iz Srbije, koja živi u Sent Pitersburgu.

Tina je na svom TikTok profilu otkrila da se, zbog upozorenja o neposrednoj opasnosti od uragana, na vreme sklonila. Istakla je da je to bio najbolji potez koji je mogla da napravi, jer, u suprotnom, vrlo verovatno ne bi preživela.

"Zdravo svima, želim da se zahvalim onima koji su me kontaktirali u poslednjih nekoliko dana. Živim u St. Petersu i morala sam da se evakuišem jer se moj stambeni kompleks nalazi u zoni C. Nisam sigurna kako on izgleda sada, idem tamo pa ću za oko dva sata videti“, rekla je Tina dok je putovala ka svom domu nakon uragana.