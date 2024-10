- To se dogodilo 27. septembra u jutarnjim satima, između tri i četiri, a ja sam poslednji put bio oko 23 časova. Tada je sve bilo po planu i programu, ostavio sam nahranjene ovce, međutim, kada sam sutradao došao imao sam užasan prizor, izmlatretirana stoka, a trećina odnešeno, a to sam poštenim radom i trudom stekao. Još jednom demantujem seoske priče da sam ja to pozajmio, da je neko došao da naplaćuje nešto jer sve i da je bilo tako, to ne bi uradio na takav način. Neko je nasilnički ušao, odradio pljačku mog imanja, to je plac usred sela, pas je izmlatretiran, nije dva dana mogao da jede. Odnešen mi je i neki alat, ne mogu da uperim prst ni u koga, milicija će to da reši.