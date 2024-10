„Ulaganja m:tel-a u zaštitu su ogromna, gotovo 12% IT budžeta ide za mere zaštite, a jednako toliko za edukaciju naših stručnjaka. Primera radi, naša infrastruktura koja uključuje oko 7.500 baznih stanica, uspešno je prošla ispit kada je došlo do velikih prekida u snabdevanju električnom energijom u regiji, a svega 100 stanica je bilo pogođeno, i to ne u istom trenutku. To pokazuje da su naša ulaganja u zaštitu opravdana i da smo spremni za buduće izazove“, izjavila je Trivan.