U Srbiji više od trećine odraslog stanovništva (37,9 odsto) povremeno ili svakodnevno puši cigarete, i to najviše osobe od 35 do 44 godine starosti. U poređenju s podacima iz 2019. godine, broj odraslih pušača je porastao za šest odsto, ali i broj tinejdžera koji konzumiraju duvanske proizvode. S druge strane, od raka pluća kod nas godišnje oboli 7.000, a umre 5.000 ljudi.

Pušači su više bili muškarci nego žene, a najveći broj njih je bio u starosnoj grupi od 45 do 54 godine. Ta granica se sada smanjila i najviše ih je u grupi od 35 do 44 godine. U to vreme u našoj zemlji je svakodnevno pušio cigarete, cigare ili duvan za lulu svaki četvrti stanovnik, odnosno 27,1 odsto, a prošle godine pušilo je više od trećine odraslih.