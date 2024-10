Devojčice u Srbiji po uzoru na lažne stručnjake sa Tik toka jedu barena jaja u neograničenim količinama kako bi uvećale zadnjicu, a ne znaju koliko je to opasno po zdravlje, upozoravaju stručnjaci!

Postavljajući razne lažne fotografije i rezultate, samoprozvani treneri i nutricionisti obećavaju devojčicama vitku figuru samo uz ovakvu ishranu, i to bez vežbanja i konsultovanja sa strukom.

Na ovaj trend ukazala je Tanja J., mama devojčice stare 14 godina, koja je bila očajna zbog ishrane svoje ćerke.

Opasan izazov

- Izazovi sa interneta uzimaju maha i ja kao majka ne znam kako više da sačuvam svoje dete! Iako sam je upozoravala na opasnosti koje vrebaju iza Tik toka i svih tih izazova koji ih povređuju i od kojih mogu da stradaju... Ali ovakvim glupostima i nebulozama nisam se nadala. Verovali ili ne, na internet mrežama, pre svega na Tik toku, pojavili su se lažni stručnjaci koji ubeđuju decu da će pomoću jaja doći do savršene figure. Primetila sam da moja ćerka jede veliku količinu kuvanih jaja i da joj je to jedina hrana, iako znam da nije ljubitelj. Kada sam primetila da je to postalo svakodnevno i da to nije ni zdravo, pitala sam je šta se krije iza takve ishrane, a onda me je njen odgovor šokirao - otkriva Tanja i nastavlja:

- Prvo je pokušala da me slaže, a onda mi je priznala da je to trend na Tik toku i da jede skoro 15 jaja dnevno kako bi joj se podigla zadnjica i bila boljeg oblika nego da ide u teretanu. Ostala sam nema i besna, i uplašena. To nije normalno, nije zdravo, jer i za jaja lekari savetuju da se jedu umereno. Zaista apelujem na roditelje da povedu računa i da se više bave decom, jer ovakve stvari mogu i da nam promaknu!

Domaći stručnjaci apeluju na roditelje da se pozabave decom i da dobro obrate pažnju šta im deca rade i čime se bave, jer svi ovi trendovi koji dolaze sa interneta, opasni su po život!

Strada žučna kesa

Nutricionista Jovana Živić naglašava za Informer da je potpuno pogrešan ovakav način ishrane i da deca, naročito devojčice koje su u razvoju, što pre treba da se dozovu pameti!

- Jesti samo barena jaja, i to više od 10 dnevno, nezdravo je, štetno i opasno. Pogotovo za žensku građu, i to dece koja su u razvoju i rastu. Po preporuci stručnjaka, prosečan unos barenih jaja jeste od dva do tri komada. Nikako više, jer vi ako unosite samo ove namirnice, organizam trpi, s obzirom na to da nema ni mleka, ni mesa, ni vlakana ni ugljenih hidrata! Drugo, bez treninga, šta god da jedete, mišić ne možete da oblikujete niti da ga uvećate - objašnjava Živić i dodaje:

Repac: Nezreli da shvate opasnost Psiholog Snežana Repac kaže za Informer da je ovo tipičan primer labilnih i lakovernih tinejdžera kojima je najvažnije da u tim godinama lepo izgledaju.

- Nikakvi trendovi ne mogu me više iznenaditi i začuditi, jer je njima sa 14 i 15 godina važno da budu "in", da budu prihvaćeni u društvu, prate trendove i budu najlepši i najzgodniji. Ovoga puta su devojčice spremne na sve za lep izgled. One veruju svim mogućim tiktokerima, jer žele istu takvu popularnost, taj lažni sjaj kakav se prikazuje na mrežama. One su nezrele i veoma mlade da shvate koliko je konzumiranje jaja opasno i nezdravo u tolikim količinama.

Na pitanje za savet roditeljima odgovara:

- Ne smeju odmah da ih grde i budu besni! Moraju da ih prate i opominju za greške, da razgovorom ukažu na loše ponašanje i da stvore taj "frendli" odnos, kako bi deca imala poverenje u njih i pričala im sve ove budalaštine.

- Uz to, kada unosite ovoliku količinu jaja, strada žučna kesa, koja može da se aktivira, da dođe do stvaranja kiseline, bolova u stomaku, dijareje... Ovoliku količinu jaja jedu bodibilderi, profesionalni sportisti koji imaju više od 100 kilograma. I to je dovoljno poređenje koliko je ovaj trend opasan. Takođe, da je sve to laž, jasno govori i to da sve te devojke, zvezde sa Tik toka koje vrebaju mlade, koriste razne efekte i helanke sa podizanje zadnjice!