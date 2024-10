Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, zimska oprema obavezna je do 1. aprila, a minimalna dubina šare gazećeg sloja pneumatika mora da bude četiri milimetara. Zimska oprema motornih vozila, osim za vozila vrsta L, K, T i C uključuje pneumatike za zimsku upotrebu i lance, dok za vozila vrsta M2, M3, N2 i N3 obavezni deo zimske opreme je i lopata, osim za ona koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. Ukoliko vozač nema zimske gume po ovakvim uslovima platiće kaznu za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.