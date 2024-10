Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “Ni pet, ni šest” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. Glavno pitanje koje je bilo postavljeno, a odnosi se na nastavak suđenja roditeljima dečaka ubice iz “Ribnikara” jeste - Da li je majka dečaka ubice bila spremna da mu postavlja pitanja?

Gosti koji su diskutovali o ovoj temi bili su Uglješa Grgur, narodni poslanik, Željko Mašović, psiholog, dr Mina Zirojević, doktor uporednog prava i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

Zirojević je komentarisala profil majke, a prvo je napomenula da je oca videla nekoliko puta:

Petar Aleksić

- Njega sam srela par puta, dolazio je u školu, majku nisam. Meni je sve to čudno, prvo, oni su bili dovoljno stručni, te su mogli da uvide da nešto sa njim nije u redu, čak sam i iz škole čula da su psiholozi napominjali da nešto sa njim nije u redu, a oni su to jednostavno ignorisali. Meni njegova majka deluje poprilično čudno, ispituje svoje dete da bi sebe odbranila, cela ona ideja da je htela da pobegne sa ćerkom i mužem, a da ovog malog ostavi, ja bih volela da vidim u kakvom je stanju i ta ćerka, da li je ona opasnost po društvo, jer ako su oni svi takvi kakvi jesu, onda je to jako ružno za dete i porodicu.

Grgur je pitao o ideji zaštitu lika maloletnog ubice:

- Daj Bože da nikada ne izađe, a mene je strah da će jednog dana dočekati slobodu, što je vrlo lako moguće. Taj monstrum je manipulator, a sve što priča na sudu je za njegovu korist, kako bi on monstruma ispao žrtva. Naravno da su jedini krivci roditelji, ali kao da treba da se eksploniraju, čak i on, mislim da je njemu stalo do toga, ali i njima, pogotovo majci. Ocu verovatno nije do eksploniranja, on je u zatvoru, ali majka, kako se ponaša i šta radi, kako su sklanjali imovinu, oni će tu štetu morati da nadoknade roditeljima. Zbog toga su sklanjali imovinu, utvrdiće se da škola nije krivac, škola je imala obezbeđenje, ispunjavala je sve uslove, već taj monstrum, gde je imao podobno sredstvo, pištolji su mu bili pri ruci, a otac ga je vodio u streljanu. Mislim da je svestan svog dela i da je hteo da uradi šta je uradio, dobro je da se tu zaustavilo s obzirom na to koliko je municije imao, i sam je rekao da mu je žao što nije još učenika poubijao. Pri tome, vodio je računa o sebi, kada je osetio da mu je bezbednost ugrožena, bacio je oružije, legao na pod, dakle znao je celu proceduru.

Marković se zapitao šta je posebno u toj školi bilo dosad, pa se osvrnuo na primer svoje ćerke kada je hteo da je upiše u OŠ "Vladislav Ribnikar":

Kurir televizija Blaži Markoviću rekli da ćerka nema pedigre za Ribnikar: Usledila ŠOK konverzacija sa direktorom

- Trebalo je da upišem ćerku u tu školu i tada, da ne spominjem, direktor je rekao da ona nema pedigre. Ja to nisam progutao, to sam tako shvatio, kao nema mesta, pitao me čime se bavim, a ja sam onako, čisto rekao, i onda je on izguglao, pa je rekao da možemo da porazgovaramo. Pa sam se zapitao šta bi ja trebalo da budem, finansijski imućan, a po njegovim rečima sam shvatio da je ta škola za odabrane ljude.

