U anonimnim objavama na Reditu, muškarac iz Srbije najpre je opisao neprijatnu situaciju u kojoj se našao a onda, sutradan, one koji su u toku s njegovom pričom, obavestio i šta je na kraju uradio. Pošto je zetu morao sve da kaže, priznao je da je napravio jednu krajnje užasnu situaciju.

"Presekao sam pogrešnu žicu, sve je otišlo u vazduh", napisao je on a onda i ispričao kako je njegovo priznanje dočekano i od zeta i od sestre ali i cele porodice:

"Juče sam pisao da moja sestra vara svog muža, a ja sam u dilemi da li da mu kažem istinu ili da ćutim. S jedne strane, želim da je zaštitim, ali s druge strane, ne mogu da gledam njenog muža u neznanju. Situacija se dodatno komplikuje jer me sestra ucenjuje zna nešto o meni što bi voleo da ostane tajna.

Na kraju sam odlučio da presečem sve veze i konačno kažem zetu, njegova reakcija bila je surova - 'Ti si pakostan! Ljubomoran si na svoju sestru, zar ne?'. Sada je sestra ljuta na mene, a on misli da sam negativac. Moja žena viče: 'Jesam ti rekla?!'

Celo to ludilo me ostavlja bez reči. Svi misle da sam ja taj koji pravi haos, dok se zapravo borim s sopstvenim demonima. A što je najgore kada je sestra saznala da sam mu rekao, došla je kod mene ispred kuće u 00;30h da priča... Rekla je da je završila sa mnom i da se ne brinem za tajnu jer je nikada ne bi rekla, čak ni sada (gde sam se suzdržavao da ne zaplačem i da je zagrlim). Jutro je, osecam se u bedaku, kao da sam sve izgubio, a samo sam hteo da poslušam savest... Žena mi kaže da ne radim ništa jer sam već dosta toga "uradio" i da je potrebno vreme da se smiri situacija... Šta reći, kakvu poruku poslati?

P.S. Sestra me je blokirala na svim društvenim mrežama kao i broj. A zet mi šalje preteću poruku tipa ako budem i dalje lagao naokolo a pogotovo kod naših i njegovih roditelja da će fizički da se obračuna sa mnom", napisao je on.

"Kad sam saznao da me žena vara, probao sam da pričam sa njom o tome, a ona se izdrala na mene sa 'šta se to tebe tiče!'. Tako da, ne mešajte se čak ni u svoje odnose, ko zna šta može da se desi", "Hej slično se desilo meni, samo obrnuto. Ja nisam hteo da se mešam u takvu stvar (drugar hteo da vara ženu), i kad mi je tražio da mu budem alibi, ja odbio. 20 godina drugarstva nestalo za veće", "Iskreno ti si svoju dužnost ispunio. Imam i sestru i ženu sa bratom. Ja sam prvi koji bih rekao zetu da ga moja sestra vara, uz prvobitno upozorenje sestri. Isto tako ne do Bog da mene moja žena vara voleo bih da mi šurak kaže. Kad tad će istina izaći na videlo, šta ima da se krijemo i živimo u oblacima", pisali su oni.