Haritina beše smerna, poslušna i ćutljiva devojka. U ranoj mladosti rešila je da postane Hristova nevesta, a to beše vreme kad je car Dioklecijan naredio veliki progon hrišćana.

U tom progonu Haritina je uhvaćena i izvedena pred sud. Pošto je odbila da se pokloni paganskim božanstvima, stavili su je na strašne muke, ošišali do glave i po glavi posuli vrelo ugljevlje, pa vezali za točak koji su dželati okretali.

I pored tako strašnog mučenja, Haritina je ostala živa, ali je sudija naredio da je bace u more. Na čuđenje okupljenog naroda, Haritina je iz vode izašla nepovređena, ali zli sudija, želeći da je ponizi do kraja, posla na nju mladiće da je obeščaste.