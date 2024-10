S obzirom na to da se Srbija nalazi između centra veoma visokog vazdušnog pritiska sa severoistoka i nižeg sa zapada, veoma je vetrovito , a očekuje se i dalje pojačanje intenziteta jugoistočnog vetra, ističe meteorolog amater Đorđe Đurić.

Umeren do jak jugoistočni vetar duvaće tokom današnjeg dana, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura biće danas od 16 do 20°C , u Beogradu do 17°C.

Kako će Srbija ostati pod uticajem anticklona i veoma visokog vazdušnog pritiska, stabilno, suvo i vedro vreme zadržaće se i narednih sedam do 10 dana, uz temperature uglavnom oko proseka za ovo doba godine, a to su vrednosti od 15-16 do 20-21°C, tako da tokom pojedinih dama mogu biti i malo iznad normale.