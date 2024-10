- To je inače jako teško, falsifikatori su došli do savršenstva, tako da bih rekao da je najbolji odgovor na to pitanje zapravo poverenje. Dakle, med kupujte od pčelara, komšije, prijatelja ili idite na neku preporuku. Svi ono viču da je u pitanju nit i tečnost, ali nije to baš tako. Najosnovnija stvar je da kupujete kristalisan med, on je pravi med, nemojte se zavaravati, falsifikati ne mogu da se kristališu. Narod neće da uzima kristalisan med jer misli da se tu unosi šećer, a istina je da pravi med mora da bude kristalisan med - započeo je Kostić, pa nastavio: