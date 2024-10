Prema najnovijoj studiji Stomatološkog fakulteta u Srbiji, karijes ranog detinjstva prisutan je kod 13 odsto dece, i to već pre druge godine, preko 51 odsto u uzrastu od tri do pet godina i 80 odsto u šestoj . Do 90 odsto tih lezija nije sanirano.

- Ukoliko se otkrije rizik, preduzimaju se preventivne mere, kojima se sprečava dalji razvoj karijesa. Danas postoje metode i lečenje karijesa bez bušenja i plombi . Najčešće stomatolozi kažu da sa decom do treće godine ne rade, što je apsolutno pogrešno. Početak karijesa predstavljaju bele mrlje na zubima, ako se tu na vreme interveniše, dolazi do potpunog oporavka, a ukoliko dođe do pucanja, jave se rupice, i to se rešava uspešno određenim preparatima na bazi srebra i fluora, čime se sprečava propadanje zuba.

- U Beogradu je svega pet odsto dece imalo taj pregled, deca uglavnom dolaze kad imaju problem, a ne preventivno. Kada izbiju zubi, odmah treba uključiti pranje sa odgovarajućom četkicom i pastom, pokretima nadole, kako mi to kažemo, "kiša pada, trava raste"... Deca pružaju otpor, pa roditelji potpuno odustaju od pranja zuba. Do druge godine količina paste treba da bude zrna pirinča, a od druge do šeste zrna graška. Najbolje je preći svaki deo vilice po pet puta da bi to bilo valjano - napominje on.