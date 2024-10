Ona je svoju priliku dočekala i ime devojke koja joj je produžila život, slušaće zauvek, jer je to ime dala i svojoj ćerki, a sada nakon što je sve prošlo uspešno voli da kaže kako u svom životu ima dve Sofije:

Za Kurir televiziju takođe je otkrila i kako je izgledao trenutak kada je saznala da postoji mogućnost koju je do toga dana dugo čekala:

- To jutro kada sam dobila poziv saznala sam da sam ostala bez zdravstvenog osiguranja. Pozvala me je doktorka Nataša Petrović iz tima transplantacije jetre koja mi je javila da se pojavio organ i da on po parametrima odgovara meni. Rečeno mi je da što pre dođem u Klinički centar jer će biti pozvano još dvoje ljudi. Istog trenutka sam se sa porodicom uputila ka tamo. Čekanje se na kraju isplatilo, a ja sam iz te noći izašla kao pobednik.