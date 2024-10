- Imao sam udes , brat je zaspao za volanom i izleteo sa mosta. Auto je naopako upao u jednu manju reku. Ja sam spavao na suvozačkom mestu, vezan pojasom. U jednom trenutku se samo osvestio okružen vodom. Pokušavam da izvučem glavu iznad vode, ne znajući da sam zapravo postavljen naglavačke. Pokušavam da otkačim pojas, on neće da se oslobodi. Nisam udahnuo jedno ozbiljno dugo vreme, i sećam se da sam pomislio da nije moguće da se sve ovako završava... Čujem brata kako me doziva, i setio sam se da gornji deo pojasa prebacim preko glave. Ni dan danas se ne sećam kako sam rešio donji deo pojasa i kako sam izronio na zadnjem sedištu - podelio je stravično iskustvo jedan od korisnika.

- Kao klinca me je udario automobil ali hvala Bogu ništa osim što sam bio jako ugruvan. Nekoliko meseci kasnije pao niz stepenice, kotrljao se kao u crtanim filmovima i opet ništa. U srednjoj školi u izlasku neki lik pokušao da me ubode, ali me je samo isekao po stomaku sa strane — bila je zima, nosio sam široku odeću i jaknu pa me je možda to spasilo. Opet u srednjoj — uhvatio pesnicu tako da padnem unazad i udarim glavom o ivicu klupe i samo sam rasekao glavu. A skoro sam išao na neku svadbu taksijem i posle 10-ak minuta vozač se zakucao u kamion tokom preticanja. Ali srećom, kamion je išao sporo, pa se ništa veliko nije desilo - napisao je drugi korisnik.