- Dete sam sa sela, ali svi nas nekako uvek uče da je jedini put iz sela. Malo je teže to pogrešno učenje ispraviti kako bi se ljudi vratili na selo. Putokazi su okrenuti i treba se vratiti - započinje Teodora svoju priču za ovaj kanal.

Kaže da su deca kao deca sve više počela da zapitkuju "gde su baba i deda, gde je rodbina, šta je srpski, šta je to stric..."

Teodora kaže da je kada se vratila u Srbiji priželjkivala porođaj kod kuće, ali nije bila 100 odsto sigurna u to, jer je, pre toga troje dece rodila u porodilištu.

Sada je to ta sloboda, priča Teodora koja uživa u tome što imaju veliko dvorište, travu i drveće i ne mora da gubi po sat vremena dok spremi decu i dovede ih do nekog parkića:

Teodora kaže i da misli da mnogi ljudi u inostranstvu žele da se vrate u Srbiju, ali se plaše osude okoline koja bi to mogla da shvati kao poraz.

Selo nije za svakoga, smatra Teodora, ali za nju i njenu porodicu, posebno decu, to je, kaže pravo rešenje.

- Nema ništa lepše nego kad gledamo tu biljku kako raste i kasnije je uberemo za ručak. Meni je to cilj - da imamo baštu i da ujutru lepo odem u baštu i izaberem šta mi treba za ručak. Sve je tu, nadohvat ruke.

- Kao nekome ko ima petoro dece meni je prioritet dvorište, da deca mogu bezbrižno da trče ovde dok ja spremam ručak i radim kućne poslove. To je u malom stanu neprihvatljivo. Dok sredimo dnevnu sobu, sve ostale su već u haosu... A nije moja priroda nije takva da budem u zatvorenom prostoru. Mislim da treba da se povežemo sa prirodom i da nema ništa lepše od ovog zelenila. Sad, kad ustanem iz kreveta, otvaram prozor, odmah je tu drvo, brdo, pogled koji želim da vidim - kaže ona i dodaje da su njene prijateljice, kada je bila u SAD, volele da se slikaju pored velikih zgrada u Čikagu. Njoj to nikada nije bilo interesantno.

- Pitala sam: "Pa, šta ti je ovde lepo?! Neko je sazidao zgradu na sto spratova, tu nema nikakve lepote". A one kažu: "Ti se, Teodora, samo oduševljavaš kad vidiš njivu". I to je istina. Ja se oduševim kad vidim livadu, njivu... To je moja sreća - kaže Teodora koja zaključuje da je jako važno da svako nađe svoju sreću i da je za sreću obično potrebno jako malo.