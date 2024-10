Minimalne jutarnje temperature kretaće se u većini predela od 0 do 5°C, na području Beograda do 7-8°C.

Najtopliji dan sledeće sedmice biće utorak. Maksimalna temperatura biće od 19 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 16 do 20 stepeni, one će narednih dana biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti, u utorak i za tri do pet stepeni više od napomenutog proseka.