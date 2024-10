BEOGRAD - U Srbiji će danas biti sunčano, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 19 stepeni , saopštio je Republički Hidrometeorološki zavod. Jutro će biti vedro i hladno, s maglom i slabim prizemnim mrazom ponegde po kotlinama, nizijama i visoravnima.

U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, a popodne će oslabiti.

U ostalim krajevima duvaće slab do umeren promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od nule do 10, a najviša od 16 do 19 stepeni.