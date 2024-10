Naime, on je izneo svoju viziju Balkana i bivše SFRJ rekavši da su Srbi i Hrvati isti narod.

Profesor Kasagranda kazao je da su Srbi, Hrvati i Bosanci "isti ljudi", da govore istim jezikom, koji imaju određene regionalne dijalekte i razlike, ali da je u biti to isti jezik.

- Srbija se odvojila od Osmanskog carstva. U Srbiji su većinom pravoslavci, u BiH su većinom muslimani, iako imaju veliku populaciju pravoslavaca i katolika. I onda Hrvatska je katolička. Razlog zašto vam ovo govorim jeste taj da ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, zatim Srbi i Hrvati, sve su to isti ljudi. Govore isti jezik, imaju neke regionalne dijalekte i razlike, ali to je isti jezik - tvrdi on.