Dečak, star tek 15 godina. Pozdravio se s majkom, bratom i sestrom, spakovao stvari u jedan ranac i krenuo u beg. Stric je želeo da ga pošalje u rat, a on, kao i svako dete, nije hteo ni da čuje za to! Jedini spas je bio da pobegne iz Iraka ! Devet godina kasnije ovaj mladić živi i radi u Srbiji, daleko od strahote rata i smrti!

- Mislila je umreću tamo. Podržala me je i dala mi novac. Platio sam krijumčarima da me prebace od Iraka do Turske, išli smo peške. Sve preko brda, planina... Posle tri dana smo stigli u Istanbul. Policija je pucala u ljude, neki iz grupe su bili ranjeni. Pet puta sam pokušao da pređem granicu i uđem u Bugarsku. Tamo su nas mnogo maltretirali, jednom su me skinuli. Ostavili me u gaćama, sećam se bilo je hladno... Kiša je padala. Vratili su me u Tursku. Ne samo mene, bilo je tada u grupi 12 muškaraca i šest žena, sve muškarce su skinuli i zapali im stvari - priseća se u razgovoru za Kurir Karuh.