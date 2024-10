Miholjsko okupljanje PUPS-a pod sloganom „Oči u oči s građanima Srbije i posle izbora“ i ovog, trećeg po redu oktobarskog vikenda, održano je u srpskoj prestonici ali i u svim većim gradovima – od Zrenjanina do Vranja i od Užica do Knjaževca.



I dodao: „Mislim tu na uvođenje novih instituta socijalne politike koje je inicirao predsednik PUPS-a Milan Krkobabić, a to su, pre svega, 13-ta penzija za penzionere sa najmanjim primanjima i socijalna garantovana penzija u iznosu ne manjem od 150 evra za one koji nisu penzioneri i nikada to neće biti, a stariji su od 65 godina.