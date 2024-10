- Čak je knjaz Miloš opisao jedan svoj doživljaj u kome on kaže: 'Kad sam ja bio čobanin na Zlatiboru, naš drug čobanin je imao običaj da noću ustane, otera stoku u planinu, vrati se nazad, ujutru ga pitamo šta si radio, on kaže: 'Pojma nemam.' Tako da mesečarenje iza sebe krije potpuno zaborav za ono što se dešavalo tokom noći. Ali to je jedna fascinacija u smislu da imamo ljude koji su u stanju da spavaju i da hodaju u istom momentu, to inače isključuje jedno drugo, spavanje, nije moguće hodati, međutim, ne. To je tu sposobnost zbog toga što spavaju i sanjaju frontalnim delovima, prednjim delovima mozga, asocijativnim kojima mi mislimo, ali ovi motorni, centralni delovi kojima mi hodamo, koji nam daju mogućnost da hodamo, oni su budni. Tako da u istom momentu kod istog čoveka praktično imamo mogućnost da on hoda, nije da spava, oni su u stvari polurazbuđeni i u stanju su da obavljaju neke radnje koje su na refleksnom nivou, u stanju su da hodaju, da izlaze, da obavljaju, da pričaju sa ljudima, ali u stvari se ne sećaju tih događaja, u stanju su čak da voze kola. I mesečarenje u svemu nije tako opasna stvar ako neko prošeta malo po sobi, vrlo važno, ali ako neko izađe kroz prozor i strada, onda prema tome to je mesečarenje - opisao je doktor šta se dešava u mozgu ljudi koje mesečare.