Pobediću ja kancer , nije on jači od mene! Želim da živim, imam za šta. Hoću da se udam i budem voljena, kaže za Kurir Jasmina Cvetković (32) iz Suvojnice kod Surdulice .

Hitno je Jasmini potrebna pomoć humanih ljudi kako bi sakupila novac. Vreme ističe... Rok je do sutra. Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi.

- Bolest sam otkrila prošle jeseni posle infarkta pluća koji sam imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, a onda se ispostavilo ono najgore. Bila sam privatno kod ginekologa. Odradila sam tumor markere i skener karlice. Rezultati su potvrdili karcinom i to treći stadijum. Morala sam biopsiju da uradim, ali nisam mogla u Surdulici, nego u Nišu pošto sam primila farin. Potvrđen je rak materice, jajnika, koji se proširio na bešiku, i deo debelog creva - govori drhtavim glasom Jasmina dok trpi jake bolove i nada se životu.

- Trpela sam jake bolove, prihvatala sve što su lekari govorili. Htela sam da preživim. Kada ništa od toga nije dalo uspeha lekari su me pustili kući. Kao da su mi time rekli: "Idi kući da umreš"... Majka plače kao kiša. Svi plaču, a ja nisam gubila nadu. Rekla sam da ću naći rešenje. Objavila sam na društvenim mrežama da bolujem od najgore bolesti, da je kancer napredovao i da mi treba pomoć.

- To mi je dalo nadu... Svesna sam koliko će biti teško, ali ja želim da živim. Ovde mukama nije bio kraj. Na plućima su mi opet pronašli mrlju. Radila sam biopsiju, nisam smela više ni da čitam rezultate, jer me hvatao strah kad dok to gledam. Stigli su rezultati pre pet dana. Hvala Bogu, nema metastaza na plućima. Psihički sam spremna za ovu operaciju. Biće čak pet lekara, ali nedostaje mi 3.000 evra.