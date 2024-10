- Počeo sam da dolazim ovde pre oko šest godina, pre pandemije. Jedan moj prijatelj se preselio ovde, pozvao me da dođem i upoznam mesto. Pomislio sam, 'ma znaš šta, idem da vidim kako je'. I mislio sam da će to biti samo jednom. Međutim, moram biti iskren, zaljubio sam se u Srbju. Nije mi trebalo mnogo.

- Postoji mnogo toga što me je kupilo. Mislim, mesto je prelepo, hrana je odlična. Ljudi su među najprijatnijim koje sam upoznao. Putovao sam po Evropi i drugim delovima Južne Amerike i Srbi su najljubazniji narod koje sam ikada sreo. Iskreno su ljubazni. To je veliki razlog zašto se stalno vraćam. Dolazim svake godine poslednjih šest godina na par meseci", rekao je on.

- Ono što mi se sviđa je što Srbija spaja toliko različitih kuhinja. Postoji mešavina grčke, turske i italijanske kuhinje. To me je iznenadilo. Mislim da je Srbija nepravedno potcenjena. Ne mogu to opisati rečima. Voleo bih da Amerikanci malo više istražuju istočnu Evropu uopšte. Jer, kad Amerikanci pomisle na Evropu, pomisle na Italiju, Francusku, Španiju, a Srbija je na sat vremena leta od Rima. Sat vremena. Prelepo mesto i super ljubazni ljudi. Ako voliš Italiju i Francusku, voleo bi i Srbiju - zaključio je on.